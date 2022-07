Kylian Mbappé maakt zich op voor topseizoen: knap doelpunt in oefenwedstrijd

Mbappé verlengde vorig seizoen enigszins verrassend zijn contract bij Paris Saint-Germain. Hij is vastberaden om de Champions League naar Parijs te brengen.

Dat zal niet meer met coach Pochettino zijn. De Parijzenaars hebben Christophe Galtier de leiding gegeven over het sterrenensemble van PSG. In de voorbereiding verloopt het voorlopig vlot. Tegen Urawa won PSG met 3-0.

Bekijk hieronder het knappe doelpunt van Mbappé:

Flick. Turn. Run. Finish.@KMbappe's goal for PSG today was pure class ✨



(via @PSG_inside)pic.twitter.com/J3HXKjgbfO