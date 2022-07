Noë Dussenne : "Dit gelijkspel is erg hoopgevend voor de toekomst"

Helaas ging het na de openingswedstrijd tussen Standard en KAA Gent vooral over betwistbare fases en VAR-momenten. De Rouches en de Buffalo's maakten er in een kolkend Sclessin een fraai kijkstuk van, gekruid met intensiteit, tempo en mooie goals.

Na de vroege rode kaart van Calut, moest Standard liefst 75 minuten met een mannetje minder aan de bak. Toch kwamen de Rouches op voorsprong via een strafschop van Amallah. KAA Gent greep Standard bij de keel en leek na doelpunten van Tissoudali en Lemajic met een driepunter uit Luik te vertrekken. Standard toonde veerkracht en op een prima voorzet van Canak kon de mee opgerukte Dussenne de gelijkmaar tegen de touwen koppen.

"We hebben met heel de ploeg gevochten voor Alex (Calut, red.), wat zo'n rode kaart komt zwaar aan voor een jonge gast. Dit kan iedereen overkomen, maar hij was echt aangeslagen tijdens de rust", aldus Dussenne.

© photonews

"We hebben er met gans de ploeg voor gestreden en Arnaud was fantastisch in doel. Op dit elan moeten we verdergaan, want ik weet dat de fans fier zijn na vandaag. Deze mensen steunen ons door dik en dun. Dit punt is dan ook erg hoopgevend voor ons. Hopelijk zijn we meteen vertrokken."

Dussenne werd overigens aangeduid als de nieuwe aanvoerder van de Rouches. "Ik ben daar enorm fier op. Het is ook meteen het bewijs dat de club in mij gelooft. Ik kan het met iedereen goed vinden en iedereen kan bij mij terecht", besluit Dussenne.