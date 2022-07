Opvallend: Spaanse La Liga vraagt ontbinding van contract Mbappé bij PSG: "Schande voor het voetbal"

Dat Kylian Mbappé zijn contract verlengd heeft bij PSG is niet in goede aarde gevallen bij La Liga, de Spaanse eerste klasse. Daar hoopten ze een nieuwe vedette te kunnen aantrekken, maar de Fransman besloot in Parijs te blijven aan monstervoorwaarden.

Mbappé zou maandelijks 4,7 miljoen euro verdienen, bovenop een cheque van minstens 150 miljoen euro tekengeld. La Liga-baas Javier Tebas schrijft dat het "een schande voor het voetbal is". "De voorbije jaren tekenden ze een verlies op van 700 miljoen euro en ze hebben al een loonmassa van 600 miljoen", zette hij op Twitter. La Liga stapt zelfs naar de Europese voetbalbond UEFA, de Franse overheid en de Europese Unie om de contractverlenging aan te vechten. "Dit soort overeenkomsten bedreigt de economische duurzaamheid van het Europese voetbal", klinkt het in een statement. "Het is schandalig dat een club als PSG, dat vorig seizoen meer dan 220 miljoen euro verlies leed, een contract van dit formaat kan bewerkstelligen." "Bij eerdere gelegenheden heeft La Liga al klachten ingediend wegens het niet naleven van Financial Fair Play. Ze zijn daarna streng gesanctioneerd. Omdat PSG grote economische verliezen heeft geleden in de voorgaande seizoenen, is de contractverlenging van Mbappé een onmogelijke investering." Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) despues de dar pérdidas por 700M€ en las últimas temporadas y tener mas 600M€ de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga. pic.twitter.com/sZ1Y1TaSbK — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2022