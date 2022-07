🎥 Bekijk: het sensationele(!) doelpunt van Adingra en de weergaloze reflex van Moris die Union een punt bezorgden

We hopen dit seizoen weer op heel wat pareltjes in de competitie. Met het sen-sa-tio-nele doelpunt van Simon Adingra van Union is de rekening met beauty's alvast geopend.

Simon Adingra (20) is meteen een naam om te onthouden dit seizoen in de Jupiler Pro League. De youngster wordt door Brighton & Hove Albion uitgeleend aan Union. Bij de vicekampioen moet hij Kaoru Mitoma doen vergeten.

Mitoma out, Adingra in dus. Laatstgenoemde heeft bij zijn debuut meteen een impact gehad. Na een magistrale solo scoorde hij de gelijkmaker op het veld van STVV. Verschillende thuisspelers zette hij in de wind, om het vervolgens af te maken met een trap die via de paal binnen ging. Een kunststukje!

Helemaal aan het einde kregen we in deze partij ook een staaltje van het betere keeperswerk te zien. Nadat een Truiense vrije trap afweek, lag Union-doelman Moris in de hoek en leek de 2-1 in de maak. Met een kattensprong was Moris toch weer tijdig in het midden van zijn doel om de meubelen te redden.