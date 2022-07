Club Brugge mikt op 18-jarige Ecuadoriaan om verdediging te versterken

Club Brugge heeft nog een jong talent in het vizier. Het gaat om de 18-jarige centrale verdediger Joel Ordonez.

Ordonez speelt bij Independiente in de hoogste Ecuadoriaanse klasse. Hij kwam daar vorig seizoen in de basis terecht en maakte al indruk. De 1m85 grote centrale verdediger speelde er acht wedstrijden in de A-ploeg en volgens HLN wil Club hem nu halen.

Hijzelf zou een overstap alvast zien zitten. Mogelijk is het ook om Club NXT te versterken in de Challenger Pro League, maar dat moet nog bekeken worden.