Lamkel Zé wil zich niet meer begraven en haalt neus op voor aanbiedingen

Antwerp wil af van Didier Lamkel Zé, die niet meer in aanmerking komt voor de A-ploeg. De Kameroense aanvaller heeft wel redelijk wat geïnteresseerde ploegen, maar niet diegene die hij wil.

Na avonturen in Slovakije, Rusland en Frankrijk wil Lamkel Zé zich enkel nog in een grote of middelgrote competitie tonen. Met Abha Club uit Saoedi-Arabië en Omonia Nicosia uit Cyprus heeft hij twee keuzes, maar op Instagram liet hij al weten 'Nee, bedankt'...

Ook Fenerbahçe en Besiktas zijn geïnteresseerd en daar zou hij al meer oren naar hebben. Mogelijk valt er snel een oplossing uit de bus, maar Antwerp wil wel nog wat geld voor zijn enfant terrible.