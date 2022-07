Eerste vrouw ooit verkozen tot voorzitter van de Premier League is een feit

In België kennen we natuurlijk Stéphanie Forde die operationeel directeur van het Referee Department is. Zij bewijst al dat ze vlot haar "mannetje" staat in de harde voetbalwereld. De Premier League gaat nu nog een stap verder.

Zo is Alison Brittain is als eerste vrouw ooit verkozen tot voorzitter. Dit maakte de Premier League bekend via hun sociale mediakanalen. De 57-jarige Brittain werd unaniem verkozen door de 20 clubs die deel uitmaken van de Premier League.

The Premier League is pleased to confirm Alison Brittain as its new Chair after clubs today voted unanimously in favour of her appointment. She will take over from Interim Chair Peter McCormick in early 2023.



More: https://t.co/AwcPCRzban pic.twitter.com/9ypcHvRg3V