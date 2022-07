De Bruyne ziet heel wat nieuwe ploegmaats rond zich: "Het is wel triest"

Manchester City heeft een transformatie ondergaan deze zomer. Pep Guardiola vindt het belangrijk dat er hongerige spelers in zijn kleedkamer zitten en liet dus wat oudgedienden vertrekken en trok vers bloed aan. Voor Kevin De Bruyne toch een hele verandering.

City liet Fernandinho, Gabriel Jesus, Raheem Sterling en Oleksandr Zinchenko gaan. Aan de andere kant kwamen Erling Haaland, Julian Alvarez, Kalvin Phillips en Stefan Ortega naar de Premier League-kampioenen. De vertrekkers speelden toch een grote rol in het leven van KDB de voorbije seizoenen.

"Soms is het goed om hetzelfde team om je heen te hebben, maar soms moet je dingen veranderen", zei de Rode Duivel aan Manchester Evening News. "Het hangt allemaal af van het einde van het seizoen hoe het gaat. We hebben het zo goed gedaan met dit team. In het verleden zijn er nieuwe gezichten bijgekomen en anderen zijn vertrokken, maar we hebben nog steeds een manier gevonden om titels te winnen."

"Dus hopelijk kunnen we dat dit jaar weer doen. Er is dit jaar veel veranderd. Het was heel triest, want met sommige spelers die weg zijn had ik een heel goeie relatie. Aan de ene kant kan ik begrijpen waarom het soms gebeurt in het voetbal, maar aan de andere kant vind ik het jammer om ze te zien vertrekken. Maar sommige van degenen die zijn vertrokken, zullen vrienden voor het leven zijn en we wensen hen het allerbeste - behalve wanneer we tegen hen spelen", knipoogde hij nog.

En dat zal zeker gebeuren, want drie van hen vertrokken naar Chelsea en Arsenal.