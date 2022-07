Antwerp met mes op de keel: "Uitschakeling heeft gevolgen voor mercato"

Royal Antwerp FC moet donderdagavond absoluut winnen in Drita om een Europese afgang te vermijden.

De 0-0 uit de heenwedstrijd is iets totaal anders dan wat men bij The Great Old verwacht had van deze partij. "Er is nog maar eens bewezen dat geen enkele match gemakkelijk is", zegt general manager Sven Jaecques aan Sporza.

"We zullen dit donderdag moeten rechtzetten in Kosovo. Het is niet van 'kunnen' maar van 'moeten'. Zeker met de ploeg die we nu zijn en de ambities die we hebben uitgesproken. Kwalificatie voor de volgende ronde is een must, anders moeten we onze doelstellingen bijstellen."

De groepsfase bereiken blijft het doel van Antwerp. "Met alleen wat voorrondematchen zijn we niets. Daar evolueren we als club niet van. Het is wel niet simpel om tot in die groepsfase te geraken als je 3 voorrondes moet spelen. We beseffen heel goed dat we het aan onszelf en de supporters verplicht zijn om door te stoten. Anders zullen we vrijdag moeten herbronnen."

Al heeft een mogelijke nederlaag "Financieel zou de uitschakeling een impact hebben, maar bij de transfers die we tot nu toe gedaan hebben, hebben we daar geen rekening mee gehouden. Als we eruit liggen, is dat wel bepalend voor het verdere verloop van de mercato. Hopelijk moeten we dat dus niet herbekijken. De match van afgelopen zondag gaf ons alvast het nodige vertrouwen."