Dan toch geen verlengd verblijf in Italië? 'Feyenoord onderhandelt met Belgische verdediger'

Elias Cobbaut (24) mocht terugblikken op een prima seizoen op uitleenbasis bij Parma (Serie A). De Italiaanse club was overtuigd van de kwaliteiten van de verdediger en lichtte de aankoopoptie bij Anderlecht voor drie miljoen euro.

Toch is het lang niet zeker of Cobbaut ook komend seizoen de kleedkamer zal delen met levende legende Gianluigi Buffon bij Parma. Tuttomercatoweb laat immers weten dat Feyenoord erg gecharmeerd is door de eenvoudige Rode Duivel.

In die mate zelfs dat er ondertussen al een Rotterdamse delegatie naar Italië is gereisd om de onderhandelingen verder te zetten.

Bij Feyenoord ziet coach Arne Slot in centrale verdediger Cobbaut ook een extra optie op linksachter als vervanger voor Tyrell Malacia, die voor vijftien miljoen naar Manchester United verkaste.