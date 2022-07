Mario Balotelli is op weg naar ex-club van Mboyo en Mujangi Bia

Enfant terrible Mario Balotelli gaat het Turkse Adana Demirspor verlaten en kiest voor een avontuur in Zwitserland. De Italiaanse spits is immers zo goed als rond met FC Sion.

Christian Constantin, voorzitter van de Zwitserse Super League-club, liet al weten dat er bijna een akkoord is met zijn huidige club. Volgens het Zwitserse Blick zijn de onderhandelingen nu zo goed als rond en zal Balotelli deze week nog het vliegtuig naar Zwitserland nemen.

Balotelli (31) heeft bij Adana Demirspor nog een contract tot 2024. Vorig seizoen scoorde hij 18 goals in 31 competitiematchen. Dat bezorgde hem onder meer interesse van Galatasaray en Valencia. Sion zou graag meestrijden met de grote jongens in de Zwitserse competitie, maar slaagde daar tot nu toe nog niet in. In het verleden speelden ook Ilombé Mboyo en Geoffrey Mujangi Bia er.