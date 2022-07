Junya Ito en Racing Genk kunnen bijna de champagne ontkurken want Stade Reims wil de Japanse aanvaller

Junya Ito is al een aantal jaren één van de smaakmakers bij Racing Genk. Dit is in Frankrijk niet onopgemerkt gebleven.

De 29-jarige winger speelt sinds de zomer van 2020 voor Racing Genk. Eerst op huurbasis en nadien volgde een definitieve transfer. In deze periode heeft hij laten zien dat hij een absolute meerwaarde is voor de Limburgers en uitgegroeid tot een echte publiekslieveling. Beide partijen wilen graag met elkaar door, maar daar wil Stade Reims een stokje voor steken. Volgens Het Nieuwsblad heeft de Franse club meer dan 10 miljoen euro veil om de Japanner binnen te halen. De onderhandelingen tussen beide clubs zijn dan ook opgestart.