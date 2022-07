'Juventus is concreet en legt formeel bod neer om Liverpool-aanvaller naar Serie A te halen'

Juventus FC heeft de onderhandelingen voor de transfer van Roberto Firmino opgestart. De bal ligt in het kamp van Liverpool FC.

Volgens Corriere dello Sport heeft Juventus FC een officieel bod van 22 miljoen euro neergelegd voor Roberto Firmino. De aanvaller zelf aast overigens op een transfer met het oog op het aankomende WK in Qatar.

Liverpool FC heeft nog niet gereageerd, maar The Reds mikken op een bedrag dat rond dertig miljoen euro ligt. Al is De Oude Dame ervan overtuigd dat er rek op zit en dat Liverpool geneigd is om mee te werken aan een transfer.