OFFICIEEL: 'Dag Nielsen, welkom Nilsson': Zweedse spits moet Deniz Undav doen vergeten bij Union

Union moest op de openingsspeeldag vrede nemen met een gelijkspel tegen STVV. De ploeg van Karel Geraerts moet het dit seizoen doen zonder de doelpunten en assists van Deniz Undav. Woensdag stelde Union een nieuwe aanvaller voor.

Gustaf Nilsson (25) is de nieuwe spits van Union. De targetman (1,96m) komt over van het Duitse Wehen Wiesbaden. In de Duitse derde klasse was de tweevoudig Zweedse international vorig seizoen goed voor veertien doelpunten en vijf assists.

De boomlange aanvaller ondertekende een contract voor twee seizoenen (met optie op extra jaar) bij Union. Nilsson is naast Dante Vanzeir en Dennis Eckert Ayensa de derde centrumspits in de kern van Karel Geraerts.