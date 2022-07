Fans Atlético Madrid vol op de bres tegen komst Ronaldo: "Zelfs als speler in verval de titel met ons zou pakken, zouden we hem nog niet aanvaarden"

Waar rook is, vuur is... De fans van Atlético Madrid nemen de geruchten dat Cristiano Ronaldo hun kant zou opkomen heel serieus. En de Portugese superster is er niet welkom, dat maakten ze nu wel heel duidelijk.

De Union Internacional de peñas Atletico de Madrid, het overkoepelende supportersorgaan van Atlético, heeft in een open brief duidelijk gemaakt dat ze hem niet bij hun club willen zien. Na tien jaar bij aartsrivaal Real Madrid te hebben gespeeld, heeft hij geen zaken bij hun club. "Gezien de komst van Ronaldo meer lijkt dan een simpel gerucht, willen we met klem onze afwijzing uitspreken over een mogelijke transfer", klinkt het.

"De speler is de tegenpool van de waarden die Atletico kenmerken: strijd, grootmoedigheid en nederigheid. "Zelfs mocht een speler die duidelijk in verval is zoals Ronaldo - hoe onwaarschijnlijk ook - de titel naar Atletico kunnen halen, dan nog zouden we zijn komst niet aanvaarden. Hij zou nooit tot Atletico kunnen behoren en zou nooit onze warmte of erkenning kunnen krijgen. Daarom vragen we club om een mogelijke transfer af te wijzen, als dit overwogen zou worden."

Atletico Madrid fans held a 'CR7 Not Welcome' sign during their pre-season friendly today.



Well, they probably get flashbacks of what Cristiano did to them for years and still haven't recovered from the trauma. pic.twitter.com/eBu10flSJs — simonsemo✌ (@MSimonsemo) July 27, 2022