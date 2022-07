Nieuw seizoen, nieuwe trainer, nieuwe kans: recordaankoop Club Brugge mag niet meer vertrekken

Vorig seizoen haalde Club Brugge fors uit op de transfermarkt. Kamal Sowah werd voor de toenmalige recordprijs van 9 miljoen euro overgenomen van Leicester. Maar na een paar teleurstellende prestaties werd hij uitgeleend in de winter aan AZ. Nu is er van een vertrek geen sprake meer.

Sowah kon zich niet doorzetten op de flank en toen Club ook nog Skov Olsen ging halen, was het duidelijk dat hij geen minuten meer ging krijgen. Sowah verhuisde naar AZ op uitleenbasis en kwam deze zomer met amper verwachtingen terug naar Westkapelle. Intussen is zijn situatie veranderd. Carl Hoefkens ziet hem niet meer als winger en wil hem gebruiken als aanvallende middenvelder. Daar kan hij stand in worden voor Hans Vanaken.

Club wil de hoge transferprijs die ze betaalden ook niet zomaar weg smijten. Gezien zijn leeftijd verdient hij een nieuwe kans. Ze hebben aan zijn entourage dan ook laten weten dat hij niet meer weg mag, weet Het Nieuwsblad.