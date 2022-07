Anderlecht mag naar Estland afreizen voor de voorronde van de Conference League

Anderlecht kent zijn tegenstander voor de 3e voorronde van de Conference League. Paide Linnameeskond schakelde Ararat na een strafschoppenreeks uit.

Na de heenwedstrijd in Ararat was er nog geen duidelijkheid wie het in de 3e voorronde van de Conference League tegen Anderlecht zou moeten opnemen. De heenwedstrijd tussen Ararat en Paide Linnameeskond was op 0-0 geëindigd.

De terugwedstrijd in Estland gaf hetzelfde resultaat. Paide en Ararat kwamen na 90 minuten opnieuw niet tot scoren. Er kwamen dus verleningen. Na een half uur extra stond er nog altijd geen andere score op het bord. De fans kregen extra voor hun geld en kregen nog een penaltyreeks te zien.

STRAFSCHOPPEN

De 1e strafschoppen gingen allemaal binnen. Bij 4-3 kwam Jonathan Alexander Duarte Duran van Ararat onder druk te staan. Een misser zou zuur opbreken. Hij voelde de druk en miste. Bubacarr Tambedou maakte het af en schoot Paide zo naar de 3e voorronde van de Conference League.

Anderlecht en Paide spelen op 4 augustus de heenwedstrijd in Estland. Een week later is er de terugwedstrijd in het Lotto Park.