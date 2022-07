Peter Verbeke komt nog eens terug op einde samenwerking met Kompany: "Met het hand op het hart: dat is nooit het geval geweest"

Peter Verbeke heeft in een interview met De Morgen een paar zaken duidelijk willen stellen. Onder andere over het vertrek van Vincent Kompany bij de club.

'The Process', zoals Kompany het graag noemde, was op zijn einde gekomen. Al was Verbeke geen voorstander van de beschrijving. "In de strategie kon ik me volledig vinden, al heb ik het woord process zelf nooit uitgesproken. Ik snap dat de supporters het wel een beetje gehad hadden met het eeuwige positivisme van Vincent. Maar als je vraagt of hij de juiste keuze was als trainer, dan zeg ik dat ik nog op geen enkel moment heb gedacht dat we met hem de verkeerde keuze gemaakt hebben", zegt hij.

Dat er een vlammende ruzie was, ontkent hij wel nadrukkelijk. "Daar is heel veel bullshit over verschenen. We waren gewoon op een punt aangekomen dat we op een aantal vlakken, zonder dat er ooit een conflict over geweest is, een andere visie hadden op de toekomst. Met de hand op het hart: dat is nooit het geval geweest. Het zit in kleine zaken. Samengevat is het dit, denk ik: Vincent wil een coach zijn naar Engels model. The manager decides all. Terwijl Wouter (Vandenhaute, voorzitter van Anderlecht, red.) en ik anders in elkaar zitten; wij vinden dat iedereen die een gefundeerde mening heeft, die mening ook mag verkondigen."