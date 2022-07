Matchwinnaar Antwerp beleeft sprookje in land dat zijn vader ontvluchtte: "Niet te vatten, dit is een droom"

Janssen, Frey, Benson, eventueel zelfs Nainggolan: jongens genoeg bij Antwerp die de weg naar doel kunnen vinden. Toch was het een unusual suspect die donderdag de ban kon breken in Kosovo: Laurit Krasniqi, zoon van een Kosovaarse vluchteling.

De 21-jarige linksachter speelde donderdag zijn derde wedstrijd op profniveau. Uitgerekend in Kosovo maakte hij een levensbelangrijke goal. "Er was heel veel familie van mij aanwezig. In het begin had ik wat stress, maar uiteindelijk ging alles vanzelf en kon ik genieten van deze wedstrijd", vertelt de matchwinnaar aan GVA.

Kort na de pauze infiltreerde de niet al te grote linksachter perfect in de vijandige zestien meter. Als een duivel uit een doosje verscheen Krasniqi tussen twee Kosovaarse verdedigers om de voorzet van Benson in doel te deviëren met het hoofd. "Ik weet dat Benson die crosses daar perfect kan droppen in de tweede zone. Ik mocht mee oprukken van de coach, dus heb ik niet getwijfeld."

"Dit is een droom voor mij, ik kan het niet geloven. Ik weet dat ik niet veel ga slapen", besluit de Kosovaarse Belg.