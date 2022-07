OFFICIEEL: Zulte Waregem plukt Congolese international weg bij Helsingborg

Zulte Waregem won op de openingsspeeldag verdiend van Seraing. Coach Mbaye Leye gaf na de wedstrijd aan dat het huiswerk van Essevee op de mercato nog niet klaar was. Vrijdagochtend stelde Zulte Waregem met Ravy Tsouka een nieuwe verdediger voor.

Ravy Tsouka (27) is een centrale verdediger, die ook op rechts uit de voeten kan, en komt over van het Zweedse Helsingborgs IF. Dit seizoen was de Congolese verdediger vaste waarde bij zijn team. Tsouka ondertekende een contract voor twee seizoenen (met optie op een extra jaar) aan de Gaverbeek.

Reactie van Tsouka op de clubwebsite: “Ik kan niet wachten om deze nieuwe uitdaging in mijn carrière op gang te trappen. Ik kijk ernaar uit om elke dag hard te werken zodat we de fans kunnen genieten tijdens het weekend. Hopelijk kan ik snel mijn steentje bijdragen bij de groep om zo een mooi seizoen af te werken.”