Vrancken beleefde een turbulente week met Genk: "Maar er is versterking op komst!"

Wouter Vrancken kent bij Genk dezelfde problemen als bij KV Mechelen in het verleden. Ziet hij daar eind juli ineens nog een paar belangrijke spelers vertrekken. 't Was me het weekje wel bij KRC Genk...

Luca Oyen die voor maanden out is met een knieblessure, Junya Ito die naar Reims vertrekt en Cyriel Dessers die in Kopenhagen doodleuk zit te lunchen met Jess Thorup op zijn vrije dag. Wouter Vrancken had alvast genoeg aan zijn hoofd. "De timing van Cyriel was alvast ongelukkig", zuchtte Vrancken. "Maar op training was daar niets van te merken. Hij was scherp en gaf zich volledig, zoals altijd. Dat is het belangrijkste."

"Luca werd vandaag dan weer geopereerd. Het zal voor hem zaak zijn om goed te revalideren. Mentaal zal het wel zwaar worden op bepaalde momenten, maar hij wordt goed begeleid."

En dan vertrok smaakmaker Ito nog. Genk probeerde hem nog te overtuigen, maar het lukte niet. "Je moet dat respecteren. Ik begrijp hem. Na Kristian Thorstvedt zijn we opnieuw een bepalende kracht kwijt. Ik wens hem succes. We hadden een heel goeie band. Nu is het aan anderen om te gaan vlammen. We gaan van hen dezelfde energie vragen.”

Maar er zal toch nog iets moeten bijkomen. "Dat gaat ook gebeuren. De club en Dimi (De Condé) zijn daar intensief mee bezig. Natuurlijk wil ik ze liefst zo snel mogelijk zien komen, maar dat heb je niet altijd in de hand."