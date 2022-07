Yannick Carrasco en Axel Witsel winnen met Atletico Madrid van Manchester United

Atletico Madrid heeft een oefenwedstrijd tegen Manchester United gewonnen. Yannick Carrasco en Axel Witsel stonden ook tussen de lijnen.

In het buitenland zijn ze nog volop aan de voorbereiding bezig en staan er nog wat oefenwedstrijden op het programma. Atletico Madrid en Manchester United speelden tegen elkaar in het Ulleval Stadium in Oslo.

Het zag er lang naaruit dat het 0-0 zou blijven. Beide ploegen gaven elkaar weinig ruimte. In het slot vond Joao Felix toch een gaatje en maakte er 0-1 van.

Yannick Carrasco stond in de basis. Na 59 minuten werd hij vervangen. Axel Witsel kwam op het veld om de wedstrijd te vervolledigen.