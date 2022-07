Burnley wint eerste match, zowel Kompany als Cullen krijgen enorm veel lof

De eerste wedstrijd van het seizoen leverde voor Vincent Kompany meteen een eerste winst op. Tegen Huddersfield Town won Burnley met 0-1 dankzij een goal van Ian Maatsen. Maar wat meer was: het was mooi om zien.

Burnley stond de voorbije jaren niet meteen bekend om zijn aangenaam spel, maar onder Vincent Kompany ging daar verandering in komen. Dat hij het zo vroeg op het seizoen al liet draaien, was echter niet verwacht. De eerste helft van The Clarets werd gekenmerkt door dominant en vloeiend spel. 76 procent balbezit zelfs!

De tweede helft werd dan weer op karakter doorgeworsteld. Maar de fans waren alvast in hun nopjes, gezien de reacties op de Twitter-posts van Burnley. Zelfs supporters van andere teams hadden ervan genoten. En één andere naam kwam steeds terug: Josh Cullen, die werd verkozen tot 'Man van de Match'. De ex-Anderlecht-middenvelder verloor amper een duel en blonk uit in zijn passing.