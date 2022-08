OFFICIEEL: Beerschot verkoopt overbodige spits aan Japanse club

Beerschot heeft nu ook Blessing Eleke kunnen verkopen. De Nigeriaanse centrumspits vertrekt naar het Japanse Kashima Antlers.

Er is een akkoord tussen Beerschot en Antlers over de 26-jarige aanvaller, die er wel nog zijn medische tests moet gaan afleggen. Eleke werd in 2020 van het Zwitserse Luzern overgenomen, maar kon er zich nooit echt doorzetten. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan het Turkse Gençlerbirligi. Hij kwam in 23 wedstrijden voor de Ratten slechts één keer tot scoren.