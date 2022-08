Dessers reageert ludiek op onderhandelingen met Kopenhagen: "Als ik op citytrip ben in Barcelona zegt niemand iets"

Cyriel Dessers werd vorige week gespot in Kopenhagen... om te onderhandelen met FC Kopenhagen? De aanvaller geeft zelf tekst en uitleg.

“Die foto van mij in Kopenhagen is vervelend te noemen”, lacht Cyriel Dessers in Het Nieuwsblad. “Maar het is ook niets meer dan een storm in een glas water. Als ik op citytrip ben in Barcelona zegt niemand iets.”

Dessers aast dan wel op een transfer, maar maakt er zich geen zorgen om. “Of de interesse concreet is? Dat moet je aan de mensen van FC Kopenhagen vragen. Ik zie de komende dagen wel hoe het verder zal lopen.”