Horrorweek voor JPL met verlies van heel wat klassespelers, nu hopen op nieuwe doorbraken zoals bij Genk

De Jupiler Pro League verloor afgelopen week vier van zijn smaakmakers. Vier spelers die iets speciaals hadden en die gemist gaan worden. Wie kan er straks de fakkel overnemen?

Stijlrijke voetballers als Luca Oyen en Tarik Tissoudali vele maanden out en we zien ze waarschijnlijk niet terug voor de play-offs, als ze dat al halen. Junya Ito, smaakmaker van Genk, zullen we ook al niet meer op de rechterflank voorbij tegenstanders zien hollen. En Charles De Ketelaere heeft na weken van gepalaver zijn transfer naar AC Milan beet. Manuel Benson, in theorie één van de beste voetballers ten lande, lijkt dan ook nog voor Burnley te gaan kiezen.

Het zijn vier jongens waarvoor fans naar het stadion komen. Mogelijk komt daar straks ook nog Noa Lang bij, want die zit al veel langer met een transfer in zijn hoofd. Al is er bij Club Brugge weinig concrete interesse voor hem binnengekomen. Een hele aderlating voor onze competitie, waar de vedetten niet in elke ploeg voor het oprapen liggen.

Toch al één openbaring gezien

Bij Genk opent het misschien wel deuren voor andere jongens. Het debuut van Bilal El Khanouss was zéér te smaken afgelopen weekend. De 18-jarige jeugdinternational liet Laifis en Laursen in de eerste helft sterretjes zien. En laten we Mike Trésor niet vergeten. Die jongen heeft alles in huis om een topper te worden.

Wie bij Gent de fakkel van Tissoudali moet overnemen, is evenwel koffiedik kijken. Wellicht moet Vanhaezebrouck bij zijn bestuur gaan zagen om versterking. Bij Club moeten we dan weer kijken naar Skov Olsen, want de 22-jarige Deen heeft iets speciaals.

Haalt Antwerp nog Januzaj?

Da's zoals Fabio Silva, die hoge ogen moet gooien bij Anderlecht en die al het één en ander liet zien in zijn twee korte invalbeurten. En misschien gaat Antwerp nog wel verrassen met een naam als Adnan Januzaj. Die zou in België toch ook wel wat brokken moeten maken. Uitkijken ook of Balikwisha dit seizoen zijn talent kan waarmaken.

Het is dus afwachten of er nog wat extra klasse gaat toegevoegd worden, want dat er momenteel heel wat kwaliteit vertrokken of geblesseerd is, mag duidelijk zijn. En hopen dat er een paar nog onbekende jeugdspelers er straks ook bovenuit steken.