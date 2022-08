Oudgediende van Anderlecht: "Je moet niet per se veel geld uitgeven aan transfers"

Anderlecht maakte dit weekend een slechte beurt door op Cercle Brugge te verliezen.

De club heeft nog een flinke inhaalrace te maken richting de top van de klassering, maar Anderlecht “We hopen zo snel mogelijk weer aan de top te geraken. Het is nog altijd Anderlecht waar we over spreken, de grootste club van België”, zegt Walter Baseggio aan Sport/Voetbalmagazine.

“We hebben geen tijd om nog lang te wachten. Als wij aan een seizoen beginnen, dan is het om kampioen te spelen. Dat is altijd zo geweest en dat zal het komende seizoen niet anders zijn.”

Van de centen mag het niet afhangen, aldus Baseggio. “Felice Mazzu kent het voetbal door en door. Je moet niet per se veel geld uitgeven aan tientallen transfers zoals vroeger. Het is belangrijk om over het evenwicht in de ploeg te waken.”