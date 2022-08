Franky Van der Elst: "Het moet van de spelers komen, maar op de lange duur zal er naar de trainer worden gewezen"

Club Brugge kende een complete offday in de Oostkantons. Na afloop had Hans Vanaken het daarnaast ook over een 'gebrek aan duidelijkheid'. In Het Nieuwsblad geeft Club-icoon Franky Van der Elst tekst en uitleg bij de matte prestatie van blauw-zwart.

"Dit was niets, zelden gezien bij Club. Geen beweging, slecht in de combinatie... Eupen was in alle onderdelen beter", klinkt Van der Elst streng. "Denken dat het wel zal loslopen, is een heel gevaarlijke houding. Het moet van de spelers komen. Lukt dat niet, dan moeten de puntjes op de i worden gezet."

"Want het gaat niet alleen over de verdediging, die nu het meest met de vinger wordt gewezen", benadrukt Van der Elst. "Het middenveld was ook niet goed: lopende mensen werden niet opgevangen en er was geen intentie om de eigen wil op te leggen. Club kreeg geen enkele kans, geen enkele! Zelfs niet tegen tien mensen. Dat ligt niet aan de defensie."

De nederlaag en vooral de manier waarop zullen ook bij T1 Carl Hoefkens erg zwaar zijn aangekomen. De nieuwe T1 van blauw-zwart zal er komend weekend opnieuw moeten staan. Van der Elst: "Er is nog geen enkele reden om hem in vraag te stellen, maar je weet hoe het gaat... Als het niet draait bij een topclub, zal er op de lange duur toch naar de coach worden gewezen."