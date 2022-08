'Speler gaat na een half jaartje opnieuw weg bij The Great Old'

Amper 21 speelminuten kreeg hij vorig seizoen. Nu is hij na een half jaar al weg bij Royal Antwerp FC.

Royal Antwerp FC heeft een oplossing gevonden voor de 19-jarige Emanuel Emegha, zo is te horen bij een journalist van Het Nieuwsblad op Twitter. Het gaat om een definitieve transfer naar Oostenrijk.

Emegha kwam vorig seizoen, binnengehaald in januari van Sparta Rotterdam, nauwelijks in actie bij The Great Old en ook nu waren er maar weinig mogelijkheden om te spelen.

Sturm Graz is de Oostenrijkse ploeg die Emegha overneemt van Royal Antwerp FC, waar hij nog een contract heeft tot midden 2023.