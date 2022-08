"Standard moet in elke linie versterking zoeken"

Thomas Chatelle was te gast in de Facebook Live van La Tribune. Daarin hadden ze het over Standard. Chatelle vindt dat ze in elke linie nog moeten versterken.

"Het verschil in individuele kwaliteiten tussen Genk en Standard was overduidelijk", verklaarde Thomas Chatelle in La Tribune. Ook wees hij op het gebrek aan creativiteit bij de Rouches. "Als Selim Amallah niet bereikbaar is, wordt het erg ingewikkeld. Genk sneed de passes naar de Marokkaan zeer goed aan."

"Ook is het moeilijk om Renaud Emond in dit systeem te vinden", ging Chatelle verder. "Ronny Deila houdt van voorzetten en die waren er nauwelijks. Aron Dönnum en Denis Dragus zijn geen volwaardige vleugelspelers. Het moet dus van de full-backs komen, maar die werden volledig overrompeld door de vleugelspelers van Genk."

Volgens Chatelle heeft Standard geen keus. Als de club een rustig seizoen wil hebben, moeten ze nog transfers doen: "De basis is er, de filosofie van het spel is duidelijk. Deze coach wekt de indruk dat hij aan de behoeften van Standard kan voldoen, maar hij heeft andere spelers nodig. We moeten een nummer negen aanwerven als prioriteit. Maar we hebben minstens één nieuwe speler in elke linie nodig."