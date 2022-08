🎥KAA Gent steekt Tissoudali hart onder de riem met fraai filmpje: "Tot snel, Tita Tovenaar"

Het noodlot sloeg afgelopen weekend toe voor Tarik Tissoudali (29). De Marokkaanse aanvaller liep een zware knieblessure op. Gevolg: minstens zes maanden buiten strijd, een kruis over het WK én een (eventuele) toptransfer.

Meteen nadat KAA Gent de kruisbandblessure van Tissoudali bevestigde, regende het steunbetuigingen vanuit de voetbalwereld. Woensdag staken de Buffalo's hun prijsschutter een hart onder de riem via een fraai filmpje, boordevol hoogtepunten van Tissoudali in Gentse loondienst.

KAA Gent betaalde begin 2021 750.000 euro om Tissoudali weg te plukken bij Beerschot. Een peulschil, gezien zijn prestaties bij de Buffalo's. Tissoudali was tot dusver in 71 wedstrijden voor KAA Gent goed voor 34 doelpunten en 14 assists. Zijn contract in de Ghelamco Arena loopt aan het einde van het seizoen af.