Kan Anderlecht Feyenoord achterna in de Conference League? Misschien te weinig Europese ervaring

Vorig seizoen zette Feyenoord een ongelooflijke prestatie neer door de finale te halen van de Conference League. Vooraf zag niemand in deze ploeg een serieuze kandidaat om mee te strijden voor eindwinst. Staat Anderlecht even ver? Kunnen zij dit sprookje nog eens overdoen?

RSC Anderlecht staat donderdagavond voor zijn eerste opdracht in de voorrondes van de Conference League. Paide Linnameeskond uit Estland zal de eerste tegenstander worden. Voor Felice Mazzù en zijn mannen zou dat geen problemen mogen geven, maar je weet maar nooit. Daarna volgt KuPS of Young Boys Bern in de laatste voorronde voor ze hun uiteindelijk zouden plaatsen voor de Conference League en dat alles daar mogelijk is schetste Feyenoord vorig seizoen.

In de voorrondes kwam Feyenoord met de schrik weg tegen FC Drita, een Kosovaarse ploeg die hun bijna wipte in De Kuip. Tegen het Zwitserse FC Luzern won Feyenoord dan weer twee keer eenvoudig met 3-0. In de laatste voorrondes tegen IF Elfsborg werd er eerst 5-0 gewonnen en daarna 3-1 verloren. In de groepsfase eindigde Feyenoord eerste met tegenstanders als Slavia Praag, Union Berlin en Maccabi Haifa. In de achtste finales wipten ze FK Partizan Belgrado, in de kwartfinales Slavia Praag en in de halve finales Marseille. In de finale verloren ze met het kleinste verschil van AS Roma.

Europese ervaring? Eén man!

Heel veel Europese ervaring hebben de mannen van Anderlecht niet. Er is maar één man die wel een serieus Europees CV kan voorschotelen en dat is Lior Refaelov. Hij speelde in totaal 6 wedstrijden in de vroegere UEFA-Cup, 7 wedstrijden in de Champions League en 36 wedstrijden in de Europa League. Dit staat los van kwalificatiewedstrijden natuurlijk. Die ervaring vergaarde hij bij Maccabi Haifa, Club Brugge en Antwerp. Vorig seizoen miste Refaelov wel nog een penalty diep in de blessuretijd in de heenwedstrijd tegen Vitesse, een Europees trauma dat de ervaren Israëliër hopelijk al lang vergeten is.

Voor de rest zijn er nog tien spelers met Europese ervaring bij paars-wit (kwalificatieduels niet inbegrepen) en beginnen doen we bij Adrien Trébel. De 31-jarige Fransman werd dit seizoen weer opgepikt door coach Felice Mazzù na drie seizoenen met weinig speelkansen onder Vincent Kompany. Trébel speelde in z'n carrière 15 wedstrijden in de Europa League en 6 in de Champions League. Dat deed hij bij Standard en Anderlecht. Wesley Hoedt speelde in totaal 9 Europa Leaguewedstrijden en 7 duels in de Champions League bij AZ en Lazio Roma.

Ook Kristoffer Olsson heeft al heel wat ervaring met Europese toernooien. Bij FC Midtjylland en FK Krasnodar speelde hij in totaal 18 wedstrijden in de Europa League en 7 wedstrijden in de Champions League. Zijn voornaamste concurrent bij paars-wit Majeed Ashimeru speelde met Red Bull Salzburg slechts 6 duels in de Champions League. Benito Raman speelde dan weer 4 Champions Leaguewedstrijden met KAA Gent en 5 Europa Leaguewedstrijden met Standard. Francis Amuzu speelde met Anderlecht dan ook al 4 wedstrijden in de Europa League.

De nieuwe spitsen Fábio Silva en Sebastiano Esposito hebben beide ook al een klein beetje Europese ervaring. Silva mocht drie keer invallen in de Europa League bij FC Porto en zijn spitsbroeder Esposito kreeg drie invalbeurten in de Europa League en in de Champions League bij Inter Milaan en speelde nog eens vier Conference Leaguewedstrijden met FC Basel vorig seizoen. Yari Verschaeren mocht ook ooit een keertje tien minuten invallen in de Europa League bij paars-wit en Sergio Gómez speelde ooit één minuut in de Champions League met Dortmund.

Feyenoord meer ervaring

Bij Feyenoord was er gewoon een pak meer Europese ervaring aanwezig dan wat er nu is bij Anderlecht. Spelers als Reiss Nelson, Jens Toornstra, Jorrit Hendrix en Gernot Trauner speelden elk al heel wat Europese matchen voor de succesvolle Conference Leaguecampagne. Ook Felice Mazzù kan geen goede Europese statistieken voorleggen. Hij coachte twee kwalificatieduels voor de Europa League bij Charleroi en 6 Champions Leaguewedstrijden bij Genk. Van die acht wedstrijden won hij er slechts twee, speelde hij één gelijk en verloor hij er dus vijf. Gemiddeld gezien is dat 0,88 punten per wedstrijd. Arne Slot pakte in 39 Europese wedstrijden met AZ en Feyenoord dan weer een gemiddelde van 1,82 punten per wedstrijd.

Toch heeft Anderlecht de touwtjes in eigen handen om er een succesvolle campagne van te maken. Met de jeugdigheid van paars-wit kunnen ze zeker en vast tot in de groepsfase geraken. Nu donderdag wacht de eerste horde, Paide Linnameeskond. Zij zouden absoluut niet voor problemen mogen zorgen. De tegenstander erna zal hoogstwaarschijnlijk Young Boys Bern zijn en dat wordt andere koek. Maar eerst toch eens kijken hoe Anderlecht het er donderdag zal van afbrengen in Estland.