Nieuwkomer Standard onder de indruk van fans: "Van de eerste tot de laatste minuut als één man achter ons"

Vorige week moest Jacob Barrett Laursen meteen aan de bak op het veld van KRC Genk, woensdag werd de Deense aanwinst van Standard officieel voorgesteld.

"Het was een heel moeilijke eerste wedstrijd, zonde dat we niet konden winnen. Het is logisch dat we de komende weken hard aan de automatismen moeten gaan werken, want ik ken mijn ploegmaats nog geen week. Maar ik ben erg hartelijk ontvangen hier, het is één grote familie", aldus de 27-jarige linksachter.

De van Bielefeld overgekomen Deen kijkt alvast uit naar de wedstrijd tegen Club Brugge. Het wordt een blij weerzien met Casper Nielsen. "We zijn vrienden en gingen al samen op vakantie. Bij Odense waren we ook ploegmaats. Ik heb eigenlijk geen seconde getwijfeld om naar Standard te komen. De fans zijn werkelijk fantastisch, ze stonden zondag van de eerste tot de laatste minuut als één man achter ons."

© photonews

Persoonlijke doelen

"Ik wil hier zo veel mogelijk minuten maken, maar vooral zo snel mogelijk geïntegreerd geraken en de ploeg helpen. De nationale ploeg? Daar denk ik aan, ja. Het is een verre droom, want het niveau ligt erg hoog. Maar op dit moment denk ik vooral aan Standard. Ik hou van de directe speelstijl die hier gehanteerd wordt. Mede daardoor koos ik voor België", besluit Barrett Laursen.