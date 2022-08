Teuma swingt op de tonen van 'Vamos a la playa': kapitein was overal tegen Rangers

'Vamos a la playa' loeide keihard door de boxen van het King Power Stadium en Teddy Teuma genoot er duidelijk van. De middenvelder had net de prestatie van zijn leven neergezet tegen Rangers en ging met zijn spionkop vieren.

't Was echt niet lang zoeken naar de 'Man van de Match'. Teuma was werkelijk overal te vinden op het veld. Brandjes blussend als de verdediging wat hulp nodig had, opbouwend Schotten in de wind zettend alsof hij zijn innerlijke Zidane gevonden had. Een prestatie die ook in de Schotse pers niet onopgemerkt bleef.

Het is allemaal des te opmerkelijker omdat Teuma vijf jaar geleden nog vlees rondbracht voor de familieslager. Pas op zijn 23ste werd hij prof bij Red Star FC in Frankrijk. Drie jaar geleden haalde Union hem daar weg en hij groeide bij de Brusselaars uit tot een onmisbaar puzzelstuk en tot kapitein. 'Lead by example': "Dit is wat ik van mijn kapitein verwacht", zei Karel Geraerts erover.

Op de tonen van 'Vamos a la playa', van de Italiaanse zanger Johnson Righeira, die in de jaren 80 al verliefd werd op de sfeer bij Union. Aan Den Dreef lieten de Brusselse fans nogmaals zien waarom... De fanatieke Rangers-fans werden niet gehoord. De Oude Markt in Leuven deed na de match nog goeie zaken.

Als hij gekund had, was Teuma ook daar nog een feestje gaan inzetten, maar... "Vandaag mogen ze genieten, maar morgen spreek ik over KV Mechelen", zei Geraerts nog streng.