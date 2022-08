Wesley Hoedt scherp voor zichzelf en ploegmaats daags voor Conference League qualifier: "Er zijn geen excuses meer"

Een ronde later dan Antwerp FC begint ook het Europese verhaal van Anderlecht in de voorronde van de Conference League komende donderdag. Beginnen doen ze met een uitduel tegen het Estse Paide.

Estland staat niet meteen bekend als een groot voetballand en met een 45e plaats op 55 landen doen ze het ook niet bepaald goed op de Europese coëfficiënt, waar België het met een 13e plaats matig doet. Voor Anderlecht-verdediger Wesley Hoedt is er dan ook geen reden voor RSCA om zich niet te plaatsen voor de volgende ronde.

"We mogen geen excuses meer hebben. Die hadden we vorig al maar uiteindelijk moeten de resultaten er een jaar later wel zijn", is de Nederlander streng voor zichzelf en de groep. Vorig jaar werd Anderlecht uitgeschakeld in de laatste voorronde tegen Vitesse.

"Er is genoeg kwaliteit en het wordt tijd dat wedstrijden zoals die tegen Cercle Brugge tot het verleden behoren want dat kan gewoon niet. We moeten de club Anderlecht terugbrengen waar het hoort, niet onszelf", besluit hij.

Als Anderlecht zich plaatst voor de volgende ronde, nemen ze het op tegen Young Boys Bern (Zwitserland, vorig jaar nog Champions League) of FC Kupio (Finland).