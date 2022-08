Het jaar van de waarheid in Eerste Nationale: nu of nooit voor veel ploegen

De Jupiler Pro League draait alweer op volle toeren, maar voor de spelers uit Eerste Nationale is het nog wachten tot half augustus. Voor heel wat clubs wacht dit seizoen een unieke kans om de sprong naar het profvoetbal te maken, met dank aan de wijzigingen in het competitieformat .

Even terug naar vorig seizoen. Na de reguliere competitie werkten Dessel, Knokke, Luik en Dender de play-offs voor promotie af. Dessel en Knokke speelden voor de eer: zij haalden geen licentie voor de Challenger Pro League en kwamen dus niet in aanmerking voor promotie. Uiteindelijk was het Dender dat kampioen werd en mocht vieren.

Nieuw format

Net als in de profreeksen werd er ook in de hoogste amateurklasse gesleuteld aan het format. Door de toevoeging van vier beloftenploegen bestaat de competitie nu uit twintig teams. De implicaties: geen play-offs, maar enkel een reguliere competitie van 38 speeldagen.

Veel belangrijker is het aantal stijgers dit seizoen. Omdat de Challenger Pro League volgend seizoen zal uitbreiden van twaalf naar zestien ploegen, zullen er dit seizoen uitzonderlijk drie stijgers zijn in Eerste Nationale. Ter vergelijking, vorig seizoen was dat één team. Belangrijke kanttekening daarbij is dat enkel ploegen mét een licentie de sprong naar het vroegere 1B kunnen zetten. Een detail? Zeker niet, wetende dat er vorig seizoen amper vier ploegen (Dender, Luik, Patro Eisden, Wezet) waren die groen licht kregen van de licentiecommissie. Het staat als een paal boven water dat het dit seizoen de uitgelezen kans is om de promotie te bewerkstelligen.

Favorieten

Luik en Patro Eisden zijn de gedoodverfde titelkandidaten voor komend seizoen. De Luikenaars grepen vorig seizoen na een spannende strijd net naast de titel. De ploeg van coach Gaëtan Englebert kon zijn sterke, ervaren kern grotendeels behouden. Jongens als Benjamin Lambot en Jérémy Perbet bleven aan boord, deze week werd met Antoine Lejoly een talentrijke doelman weggeplukt bij Beerschot.

© photonews

Patro Eisden greep vorig seizoen op de slotspeeldag net naast een play-offticket. De ambitieuze Limburgers, waar Stijn Stijnen de plak zwaait, maken er dit seizoen geen geheim van: promotie is het absolute doel, noem het gerust een must. En daar stonden de nodige investeringen tegenover. Patro haalde maar liefst twaalf nieuwkomers in huis, waaronder ervaren mannen als Tom Pietermaat, Kevin Kis en Roman Ferber.

Uitdagers

Wie gaat Patro Eisden en Luik het leven zuur maken dit seizoen? Ploegen als Wezet, waar Jonathan Legaer (35) rondloopt en het Olympic Charleroi van de 40-jarige speler/sportief directeur Mo Dahmane draaien al jaren mee en kennen het klappen van de zweep in deze reeks. Dat ook voorzitter Georges-Louis Bouchez met Francs Borains de nodige ambities koestert, moge duidelijk zijn. De voorzitter van de MR haalde met jongens als Tracy Mpati, Benjamin Boulenger, Grégory Grisez en Mégan Laurent heel wat ervaren krachten in huis. Tot slot moet er ook rekening gehouden worden met Knokke. De ploeg van Yves Van Borm kende vorig seizoen een moeizame start, maar mede door enkele voltreffers tijdens de wintermercato plaatsten ze zich alsnog voor de play-offs.



Vraagtekens

Voor promovendi Hoogstraten, Ninove en RAAL La Louvière wordt Eerste Nationale een aanpassing. Daarnaast is het koffiedik kijken of de beloftenteams van KAA Gent, Antwerp, OHL en Charleroi meteen een rol van betekenis kunnen gaan spelen. Mandel United ontsnapte ternauwernood aan de degradatie, al blijft het maar de vraag of ze na een turbulent jaar vol financiële perikelen voldoende gewapend zullen zijn.

Al is het grootste vraagteken ongetwijfeld Rupel Boom. Een duiventil viel vorig seizoen in het niets bij wat er zich bij de Steenbakkers afspeelde. Trainerswissels, financiële problemen, de Spaanse eigenaar die niet meer kwam opdagen: het kon allemaal in Boom. Rupel Boom legde zijn lot onlangs in handen van een Amerikaanse eigenaar, met een tabula rasa als gevolg. De Steenbakkers lieten nagenoeg de ganse kern vertrekken en haalden tot dusver negentien (!) nieuwkomers in huis. De bekendste namen daarbij zijn ongetwijfeld Stephen Buyl en Charni Ekangamene.