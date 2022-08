Michel-Ange Balikwisha houdt het voor zichzelf: "Met mijn entourage vooropgesteld"

Michel-Ange Balikwisha scoorde in zijn eerste seizoen bij Royal Antwerp FC vijf doelpunten.

En dat terwijl hij zelf gezegd had dat hij er 25 op een jaar zou scoren. “Door te zeggen dat ik 25 keer wou scoren, probeerde ik mezelf te triggeren. Als je zegt dat je op vijf goals mikt, wat ga je dan doen als je al snel aan vijf zit?”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Je hebt nu eenmaal grote doelen nodig om te kunnen groeien. Of ik met die uitspraak onnodige druk op mezelf legde? Nee, zo heb ik dat niet ervaren.”

Dit jaar geen grote uitspraken daarover. “Samen met mijn entourage heb ik even goed een mooie doelstelling vooropgesteld, maar die hou ik nu voor mezelf. Iemand als Michael Frey praat ook niet over doelpunten, maar hij maakt ze wel. Ach, laat het er ons op houden dat ik graag zo beslissend mogelijk wil zijn voor de ploeg.”

De ambities voor dit seizoen, ook daar wil Balikwisha niet echt op ingaan. “Geen idee. Alles winnen, zeker? Ook in dit geval verkies ik eigenlijk niet te veel te zeggen en het match per match te bekijken. Als we plezier vinden in ons spel komt de rest wel vanzelf.”