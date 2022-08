Vader Vanzeir durfde bijna niet kijken toen zoonlief de penalty nam: "Typisch Dante"

IJswater in de aderen... Dante Vanzeir eiste dinsdag de strafschop voor de 2-0 tegen Rangers op en schoot die ook binnen. Niet evident na wat er gebeurde tegen Club Brugge vorig seizoen, beseft ook vader Michel Vanzeir.

Hij durfde bijna niet kijken toen hij besefte dat zoonlief de penalty ging nemen. "Teuma die de bal vastpakte. Ik dacht: oef! Ik was opgelucht. Maar dan ging die bal naar Dante. Ik wist even niet waar ik het had. Zou ik kijken? Uiteindelijk ben ik rechtgestaan en heb ik gekeken. Ik zeg je: ik had het niet gedurfd. Ik zou te veel denken aan wat het gevolg zou zijn als ik opnieuw zou missen na wat er tegen Club Brugge gebeurde. Maar Dante denkt daar niet aan. Die denkt eerder: als ik hem binnentrap, is al die miserie vergeten. En gelijk heeft hij", vertelt Michel in Het Nieuwsblad.

Een eigenschap die hij heeft van zijn moeder. "Na de match dinsdag zei ik hem ook dat hij een enorm risico had genomen door die strafschop te trappen. Pa, geen probleem, antwoordde hij. Typisch Dante. Het is ook de goede houding voor een voetballer. Want je ziet: nu is hij van al die commentaren af en is hij opnieuw vertrokken."