Opvallend gerucht uit Turkije: 'eersteklasser in gesprek met Adrien Trebel'

Uit Turkije is er een gerucht ontstaan dat intussen gretig opgepikt wordt door de Anderlecht-fans. Giresunspor zou immers geïnteresseerd zijn in Adrien Trebel, middenvelder van Anderlecht.

Volgens een Turkse journalist zou Trebel aan het onderhandelen zijn met Giresunspor, een ploeg uit de Super Lig. Trebel stond de eerste twee matchen van het seizoen in de basis bij Anderlecht en speelde 90 minuten. Hij is wel in het bezit van een aflopend contract en Anderlecht is niet meer van plan om dat te verlengen. De 31-jarige middenvelder speelt sinds 2017 voor Anderlecht en heeft wel al voor wat controverse gezorgd.