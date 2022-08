Voormalig teammanager en jeugdtrainer AA Gent overleden: "Toonbeeld van ernst en gedrevenheid"

Eén van de trouwste ex-medewerkers van KAA Gent is overleden. Freddy Delcourt was meer dan 30 jaar actief binnen de club. In 2017 ging hij met pensioen en de laatste jaren sukkelde hij met de gezondheid.

"Als jeugdtrainer en afgevaardigde was hij een toonbeeld van ernst en gedrevenheid, veeleisend voor zijn spelers maar altijd eerlijk in zijn keuzes", schrijft Gent op zijn website. "Vanaf 2002 werd Freddy teammanager van het eerste elftal: elke trainer was vol lof over zijn nauwgezette administratieve opvolging. Ook de spelers hielden van hem omdat hij zich steeds positief opstelde en voor velen een vaderfiguur was." "Toen de opdracht als teammanager te zwaar werd, nam hij afscheid met de historische woorden “ja, ik zal het voetbal erg missen en misschien zal de club mij ook missen, maar ik voel dat ik moet stoppen”. En ja, we hebben Freddy vaak gemist! De laatste jaren ging het minder goed met zijn gezondheid maar wanneer hij kon, kwam hij toch nog naar de wedstrijden, de kleedkamer en de perszaal. En steeds weer herhaalde hij hoe hij het voetbal miste. We zullen je nooit vergeten, Freddy!"