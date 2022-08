OFFICIEEL KMSK Deinze haalt oud-speler van Club Brugge en OHL binnen

KMSK Deinze verwelkomt Jellert van Landschoot. De 24-jarige centrale middenvelder tekent een contract voor 2+1 seizoenen.

Jellert werd geboren op 27 augustus 1997 in Brugge. Hij genoot van een jeugdopleiding bij de huidige landskampioen, Club Brugge, en was er actief vanaf 2004 tot 2017. Daarna werd hij verschillende keren uitgeleend aan o.a. het Nederlandse FC Eindhoven en OH Leuven uit eigen land.

Tijdens het seizoen 20/21 speelde hij voor Lierse Kempenzonen. Afgelopen seizoen speelde hij voor Helmond sport, een Nederlandse club die uitkomt in de Keuken Kampioen divisie (2de klasse).

Jellert van Landschoot: “Ik ben een ambitieuze speler, dus de club sprak mij onmiddellijk aan. Hun ambitie om te groeien en te promoveren naar 1A is iets waar ik mijn steentje aan wil bijdragen. Ik heb super veel zin in dit nieuwe avontuur en ben klaar om er direct in te vliegen.”

Adrián Espárraga: “Jellert is een jonge speler met ervaring in deze competitie. Hij kan het team zowel aanvallende en verdedigende capaciteiten bieden, omdat hij altijd op een heel hoog tempo speelt. Aan de bal is hij een agressieve speler, in staat om continu de tegenstander onder ogen te zien. Zijn progressie is de afgelopen jaren zeer positief geweest en we verwachten dat hij bij ons ook steeds beter wordt.”