'Anderlecht heeft plan A al klaar moest Gomez zijn transfer naar Man City krijgen'

De kans is groot dat Anderlecht straks nog Sergio Gomez ziet vertrekken. Als dat gebeurt hebben de Brusselaars volgens Spaanse bronnen alvast een vervanger op het oog.

We hebben al eens geschreven dat Omar Campos in beeld was bij paars-wit, maar die piste wordt nu nadrukkelijker genoemd door Diario AS, een Spaanse sportkrant. De 20-jarige Mexicaanse linksback speelt in eigen land voor Santos Laguna en heeft een marktwaarde van vier miljoen euro.

Het valt af te wachten of Anderlecht een akkoord bereikt met de City Group over de transfer van Gomez. Ze nemen geen genoegen met minder dan 15 miljoen euro en daar zitten de Engelsen momenteel nog niet aan.