Opdracht volbracht, maar Van Crombrugge blijft kritisch: "Waren niet wakker in het begin"

Anderlecht won gisterenavond op het veld van Paide Linnameeskond met 0-2. Het werd een relatief rustige avond voor de Brusselaars, maar Van Crombrugge moest zich wel enkele keren alert tonen op de scherpe counters van de Letse aanvallers.

Een rustige avond met een gunstige overwinning, dat was waar de Anderlechtspelers moesten voor zorgen in Letland. Beginnen aan de wedstrijd deed paar-wit echter niet al te best. Na amper zes minuten is er een uitstekende Hendrik Van Crombrugge nodig op Paidee van een voorsprong te houden. "We moesten attent zijn en wakker zijn van bij het begin. Dat was duidelijk niet het geval. Voor hetzelfde geld kom je hier heel snel op een 1-0-achterstand. Dan hadden we door een zware Estse muur moeten breken", merkte de doelman op.

Volgens Van Crombrugge zijn de tegenslagen zoals tegen Cercle Brugge niet meer te wijten aan een gebrek aan ervaring. "We hebben ervaring genoeg. Iemand als Yari Verschaeren heeft ondertussen ook al 100 wedstrijden op de teller staan", geeft hij eerlijk toe. "Het is aan ons als ervaren spelers om de huurlingen op sleeptouw te nemen en mee te nemen in het verhaal om voor de club te vechten. Dat is ons in het verleden gelukt, en dat zal ons met Sebastiano (Esposito) en Fabio (Silva) ook lukken. Vanaf het moment dat iedereen wil vechten voor de club, win je al meteen 15%", besluit de Anderlechtdoelman vol goede moed.