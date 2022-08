Tuchel blijft bij Chelsea zitten met de vloek van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku mag dan wel vertrokken zijn bij Chelsea, toch lijkt hij nog te spoken bij de Engelse club.

Lukaku trekt dit seizoen op uitleenbasis naar Inter, maar hij lijkt op één of andere manier een stempel achter te laten bij Chelsea.

Niemand wil met rugnummer negen spelen. “Mensen vertellen me dat het vervloekt is”, aldus de Duitser bij Het Laatste Nieuws. “Toen er onlangs opnieuw gekeken werd naar de verdeling van de rugnummers, wilde niemand zich aan het nummer 9 wagen.”

Wellicht zal dus ook niemand die nummer negen dragen. “Iedereen die al een tijdje bij de club rondloopt, vertelt me ook de verhalen over spitsen die rugnummer 9 hadden en niet scoorden. Dus nee, het heeft geen tactische reden dat we nog geen nummer 9 hebben aangewezen. Het is niet zo dat het rugnummer nog vrij is omdat er spelers op weg zijn naar ons.”