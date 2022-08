Anderlecht wil Raman laten gaan en wie toont interesse? Jawel, Gent...

Komt er een nieuwe periode voor Benito Raman bij AA Gent. De aanvaller mag bij een goed bod vertrekken bij Anderlecht. Al moet er nog heel wat water naar de zee vloeien...

Raman wordt steevast als invaller gebruikt bij Anderlecht. De enige match die hij dit jaar al mocht starten was tegen Cercle Brugge en daar werd verloren. Intussen is het duidelijk dat Felice Mazzu Esposito en Silva als zijn aanvalskoppel ziet. En in de bestuurskamer zouden ze graag zien dat Mario Stroeykens ook zijn kans krijgt.

Bij Gent hebben ze dan weer dringend versterking nodig na de blessure van Tarik Tissoudali. Ze grepen naast Roman Bezus, maar intussen hebben ze ook vernomen dat Raman mag vertrekken bij Anderlecht. En dus volgen ze de situatie met interesse. Raman speelde eerder voor de jeugd van de Buffalo's en zat van 2011 tot 2016 in de A-ploeg, maar werd door omstandigheden ook verschillende keren uitgeleend.

Anderlecht betaalde een jaar geleden zo'n drie miljoen voor de aanvaller aan Schalke en hij heeft nog een contract tot 2024. Maar met zijn loon kunnen ze ook een basisspeler betalen en ze willen gewoon hun investering terugkrijgen. Mogelijk volgt er deze week meer nieuws...