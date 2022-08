Geen optie voor Martinez (en opvolgers): Genkse groeibriljant kiest niet voor België

Hij was vorige week de ontdekking van de week op de Belgische velden. En hoewel we het stiekem al wisten, is nu ook bevestigd geweest door de speler zelf.

Een verrassing van de chef was het, de basisplaats voor Bilal El Khannouss bij Racing Genk in de topper tegen Standard. En hoewel de aanvallende middenvelder geen assist of doelpunt achter zijn naam kon schrijven, was hij voor velen toch de man van de match in de 3-1 overwinning. De 18-jarige Marokkaanse Belg viel op in zijn goede passing en elegante dribbels. "Lang niet zo iemand gezien sinds Pozuelo", lazen we zelfs op social media.

'Hallo, Roberto Martinez?', vragen we dan luidop. De Genk-speler kwam bij de U15 en U16 uit voor de Jonge Rode Duivels en speelde bij de U17 voor Marokko. "Toen stonden mijn familie en zaakwaarnemer erop dat ik een keuze zou maken. Ik volgde mijn hart en koos voor Marokko", klinkt het bij de speler zelf.

En zo kan het plots zijn dat we binnenkort met de Rode Duivels tegen El Khannouss moeten spelen. De Belgen zitten namelijk in de groep met de Leeuwen van de Atlas. Al zou het WK misschien wel wat vroeg komen voor de Racing Genk-speler.