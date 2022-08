Jong talent Arno de Kuyffer (19) vertrekt van Lokeren Temse naar Beerschot.

Beerschot heeft er een jong talent bij. De 19-jarige Arno De Kuyffer wordt overgenomen van Lokeren-Temse. Hij is in eerste instantie een versterking voor de U23-ploeg.

De jonge centrale verdediger, afgelopen seizoen goed voor zo’n 25 basisplaatsen bij Lokeren-Temse ziet zijn goede seizoen beloond worden met een transfer naar Beerschot, waar hij in eerste instantie zal aansluiten bij de U23 die uit gaan komen in 2e amateur. De grote sterke verdediger, opgeleid bij de buren van Berchem Sport zet zo weer een mooie stap in zijn nog prille carriere.

2 seizoenen geleden, na amper 4 basisplaatsen bij Berchem Sport en met de corona stop tot vervolg, versierde hij een transfer naar Lokeren Temse en nu één seizoen later sluit hij aan bij Beerschot. De Kuyffer is een product uit de stal van RSM Sports management, waar Roel van Hemert en Sherjill Mac-Donald de lijnen voor uitzetten. Na Keeper Bill Lathouwers is de Kuyffer de 2e speler van RSM die deze zomer de overstap maakt naar Beerschot.