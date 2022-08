Hong klaar voor grote werk bij AA Gent: "Ervaring met Europees voetbal"

In de Ghelamco Arena heeft AA Gent de Zuid-Koreaan Hong Hyunseok voorgesteld aan het grote publiek.

De 23-jarige middenvelder werd weggeplukt bij het Oostenrijkse LASK Linz en zal de Buffalo’s de komende drie seizoenen versterken. AA Gent hoopt om hun nieuwe aanwinst speelklaar te hebben voor het duel van vrijdag tegen KV Oostende.

“In de Oostenrijkse competitie ligt het tempo van het spel redelijk hoog. Je moet er fysiek sterk zijn om je mannetje te staan. Ik heb me daar verder leren ontwikkelen als speler. Nu ben ik klaar voor een stapje verder”, vertelde Hong.

“Van AA Gent had ik wel gehoord en ik weet ook wat de Jupiler Pro League inhoudt. De komst naar Gent bekijk ik als een volgend level in mijn loopbaan. Ik speelde in de Conference League bij Linz en heb dus ook al ervaring met Europees voetbal.”

“Ik kan als nummer zes, acht of tien uitgespeeld worden, maar als de trainer me ergens zet, heb ik daar ook geen probleem mee. Ik moet het vooral hebben van mijn uithoudingsvermogen en denk ook snel. Ik kan vlug beslissingen nemen en uitvoeren. Mijn voorbeelden zijn enkele Zuid-Koreaanse spelers als Park Ji-sung, die bij Manchester United voetbalde, en Hwang In-beom, die bij Olympiakos aan de slag is. Voorts is Frenkie de Jong van Barcelona iemand van mijn favorieten. Ik hou van de manier waarop ze voetballen.”

“Ik voel me erg vereerd om de eerste Zuid-Koreaan te zijn bij AA Gent. Ik wil mijn nieuwe club steunen en helpen in het behalen van schitterende resultaten. Ik heb mijn ploegmakkers nog niet allemaal gezien, wel al enkele jongens die aan het revalideren zijn. Binnenkort trainen we samen en kunnen we eraan beginnen.”