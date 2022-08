Club Brugge mag één piste voor spitspositie al vergeten: Uruguayaan heeft nieuwe club gevonden

De zoektocht van Club Brugge naar nog een nieuwe spits verloopt niet over een leiden dakje. Rasmus Hojlund is de prioriteit, maar blauw-zwart had nog andere opties op zijn lijstje staan. Daarvan mag het er alvast één schrappen.

Club hield ook de situatie van Maxi Gomez, spits van Valencia in het oog. Die zou echter zo'n 12 miljoen moeten kosten, maar dat kon blauw-zwart wel op tafel leggen na de transfer van Charles De Ketelaere. De Uruguayaan heeft echter bedankt en heeft een persoonlijk akkoord met Fenerbahçe. Club richt nu al zijn pijlen op Hojlund, maar die staat ook op het lijstje van clubs uit grotere competities. Eerder serveerde de landskampioen al spitsen zoals Andy Carroll en Benik Afobe af.