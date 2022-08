🎥 Doelman van Eupen mag dan toch nog een prijs op zijn schouw plaatsen

De nul kon Moser niet houden tegen Racing Genk, maar toch heeft hij een prijs weggekaapt. Eleven heeft hem namelijk bekroond met de BwinBe save of the week.

De Duitse doelman, die dez zomer overkwam van Union Berlin, viel in met de rust en behoude Eupen van een nog grote nederlaag tegen Racing Genk.

SOTW | Lennart Moser bleef koelbloedig. 🧊🧤



Zijn redding is onze '@bwinbe Save of the Week'! 🙌 pic.twitter.com/9qk1t060tf